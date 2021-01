La grande Une Un requin dans l'affiche de l'Office de tourisme intercommunal du Nord

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'Office de tourisme intercommunal du Nord souhaite une bonne année aux Internautes. On y voit un canon du Barachois, le Phare de Sainte-Suzanne, un paille-en-queue et... un requin Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 12:42 | Lu 640 fois

L'Office de tourisme intercommunal du Nord de La Réunion est chargé de donner envie aux touristes de découvrir les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.



Il est clairement proposé aux visiteurs de se régaler dans les villes du Nord-Est de La Réunion grâce à des activités gastronomiques, des visites culturelles, des sorties en pleine nature : "On vous invite à découvrir l'art de vivre créole dans Le Beau Pays !", est-il écrit sur la page Facebook de l'OTI nord.



Mais sur la vidéo des voeux de bonne année de l'organisme, on retrouve une version modifiée de son logo. On y voit les cascades du Niagara couler à flot, les lumières d'une villa d'époque s'éclairer, la houle faire bouger les vagues et l'on remarque l'aileron d'un requin s'approcher des côtes...



Les squales sont en ce moment nombreux autour des côtes de La Réunion, sont-ils pour autant devenus un attrait touristique ?





