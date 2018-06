Un requin coincé dans un des bassins du chantier de la NRL?

Des ouvriers du chantier de la NRL ont aperçu ces derniers jours un aileron de requin dans un des bassins de la route digue côté Possession, indique le JIR. L’information semble insolite mais les appareils déployés sur place par le Centre de ressources et d’appui pour la réduction du risque requin (CRA), hier, ont révélé un présence. "Une grande masse noire a été détectée à 20 m du sonar", indique ce jeudi matin Olivier Bielen, directeur du CRA (Centre de ressources et d'appui sur le risque requin).



Des caméras ont également été installées. Des heures d’enregistrement qui nécessitent un temps important d’analyse avant de pouvoir confirmer la présence d’un squale dans le bassin. Un engin de pêche a également été déployé, sans succès pour le moment.



Si la présence d’un squale est avérée, elle peut s’expliquer par la façon dont la digue est progressivement construite. Un cordon est mis en place à chaque avancée, créant un plan d’eau peu profond. Le but est ainsi de limiter la turbidité de l’eau et d’apporter des garanties environnementales.