Un repas solidaire dimanche 14 juin à St-Paul

L'association Andarun propose un repas solidaire dimanche à 11h, dans le jardin de l'église de Saint-Paul. Des animations seront assurées, et une distribution de masques aux SDF de la ville est prévue.



Pour participer et offrir un repas aux plus défavorisés de nos concitoyens, appelez le numéro indiqué ci-dessous, sur la plaquette de présentation de l'évènement solidaire.