Un repas scolaire aux couleurs du nouvel an Tamoul

Derrière un goût de « pas assez », le nouvel an Tamoul joue les prolongations et vient parfumer et agrémenter avec quelques épices le menu scolaire du jour. En effet, les petits écoliers saint-paulois ont eu le plaisir de déguster en entrée, une salade de concombre avec des dés d’emmental, suivi d’un poulet massalé et pommes de terre pour accompagner le riz. Au dessert, miam miam ! des « bonbons miel » oté ! Interrogés sur leur repas, les enfants furent surpris et heureux de « savourer un repas qu’on a pas l‘habitude de manger ».