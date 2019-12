Un repas partage avec les seniors du Bouger Ô de Saint-Paul

Une belle journée de rencontre et de partage avec l’équipe de Bouger Ô seniors à la Maison pour Tous de Carosse ce mardi 17 décembre.



Plus d’une centaine d’adhérents venus des quartiers de la rue Jacquot, de Carosse, de La Saline les Hauts et de Bouillon ont pu profiter d’une belle balade sur les sentiers de ravine Boitard à Saint-Paul en matinée.



Petite pause dans le bassin, température caniculaire oblige, pour repartir gaiement et retrouver notre 3ème jeunesse au repas partage du midi. Une traditionnelle rencontre devenue incontournable pour clôturer cette année riche en émotions.