Un référendum pour la réforme des retraites ? Un seul député réunionnais a pris part au vote

Il n’y aura pas de référendum sur la réforme des retraites. Deux groupes avaient déposé chacun une motion référendaire : la Nupes et le RN, visant à organiser un référendum sur ce projet de réforme.



C’est au final la motion du Rassemblement national qui a été soumise au vote ce lundi. Sans surprise, la motion n’a pas été adoptée. 101 voix se sont exprimées « pour » l’organisation d’un référendum et 272 voix « contre ». Parmi ces derniers, 156 votes « contre » sont venus naturellement du groupe de la majorité présidentielle Renaissance. Quant aux députés du RN, ils étaient 86 à voter « pour », soit quasiment autant que de membres de leur groupe (88).



Seul un député réunionnais a pris part au vote. Il s’agit de Nathalie Bassire du groupe parlementaire Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires. La députée de la 3ème circonscription de La Réunion a voté en faveur de l'organisation d'un référendum sur la réforme des retraites, bien que le texte n'avait aucune chance d'être adopté.



Les Nupes boudent la séance



Les autres élus réunionnais estampillés Nupes n’ont pas pris part au vote car la France Insoumise a contesté le choix de la présidente de l’assemblée, Yaëlle Braun-Pivet, de procéder à un tirage au sort pour savoir quel motion référendaire allait être mise au vote. La Nupes avait estimé que sa motion aurait dû être choisie du fait que ses députés avaient été les premiers à déposer leur motion. La présidente de l’Assemblée avait reconnu se retrouver devant un "vide juridique", d’où son choix de passer par un tirage au sort.



Après cette motion référendaire recalée, les députés entament véritablement désormais un marathon parlementaire avec pas moins de 20.000 amendements à examiner dont 13.000 déposés par le seul groupe parlementaire La France insoumise.