A la Une .. "Un reconfinement en urgence doit être anticipé", avertit Jean Castex Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 11 Mai 2020





Le cas échéant, Jean Castex appelle à prévoir des dispositifs d'accompagnement sociaux et économiques de la nature de ceux mis en place durant la période de confinement, ainsi qu'à "mieux prévenir les risques psychosociaux du confinement, aujourd’hui mieux connus". "Un reconfinement en urgence doit être anticipé", a avert Jean Castex dans son rapport sur le déconfinement publié ce lundi. "En l’absence, à brève échéance, de vaccin ou de solution curative, la population française demeure vulnérable à une reprise de l’épidémie", souligne le haut-fonctionnaire chargé par le Premier ministre de coordonner la stratégie du déconfinement.Les effets d'un regain de l'épidémie seraient "particulièrement dommageables pour une société déjà éprouvée et, plus particulièrement, pour le personnel soignant", tire-t-il la sonnette d'alarme. "La possibilité d’une réversibilité des mesures doit ainsi toujours pouvoir être offerte et l’éventualité d’un reconfinement en urgence doit rester dans les esprits et être anticipée par les pouvoirs publics", prévient-il.Le cas échéant, Jean Castex appelle à prévoir des dispositifs d'accompagnement sociaux et économiques de la nature de ceux mis en place durant la période de confinement, ainsi qu'à "mieux prévenir les risques psychosociaux du confinement, aujourd’hui mieux connus".