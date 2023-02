A la Une . Un récidiviste lourdement condamné pour des violences sur sa compagne

Un homme de 42 ans comparaissait ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violences sur conjoint. Rompu à l'exercice, il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits identiques sur la même victime. Sorti de prison en mai 2022, il avait une interdiction de contact avec elle. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 09:43

Le 6 février dernier à Saint-Denis, vers 16h20, la police est appelée par des personnes qui voient une femme se faire frapper à proximité d'un arrêt de bus. La police intervient rapidement et interpelle l'agresseur qui n'est autre que son conjoint. Il est tellement imbibé d'alcool qu'il ne peut pas souffler dans l'ethylotest. La victime, qui s'est défendue, a été rouée de coups. Elle obtient une ITT de 3 jours. Elle explique aux policiers qu'elle n'avait pas vu son compagnon depuis trois jours quand elle s'est aperçue qu'il était rentré et qu'il dormait. En fouillant dans son téléphone, elle a trouvé les messages d'une autre femme et a demandé des explications à l'intéressé. Une dispute a éclaté. Il l'a frappée et a tout cassé chez elle. Elle a pris la fuite et il l'a suivie. Une deuxième scène de violence s'est produite à l'arrêt de bus.



S'il reconnait les faits, la version du prévenu face au tribunal est quelque peu édulcorée. Son taux d'alcoolémie est estimé au moment des faits à 1,70 g/l d'alcool dans le sang. C'est la troisième fois qu'il répond de violences sur la victime alors que son casier affiche 19 mentions, des violences pour la plupart. "Vous allez régulièrement en prison depuis 1998 ?", demande le président. "Oui, j'en ai marre", lâche le prévenu.



"C'est pathétique, il s'est déchainé sur elle. Heureusement qu'il reconnait aujourd'hui", fustige la partie civile. "C'est la troisième fois qu'il est là pour des violences sur sa compagne et par deux fois, il avait des obligations renforcées. Il est incapable de respecter les décisions de justice", tance le parquet qui requiert 3 ans de prison, un mandat de dépôt et la révocation de 5 mois de sursis.



"On comprend bien que la justice a tenté de faire quelque chose pour lui mais 3 ans de prison n'apporteront pas de solutions pour l'aider. Il faut continuer à le surveiller", plaide la défense.



Reconnu coupable, Stéphane J. est condamné à 2 ans de prison dont 6 mois de sursis probatoire, 5 mois de sursis sont révoqués et un mandat de dépôt lui est décerné.



