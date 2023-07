Communiqué Un ravitaillement pas comme les autres pour les enfants du CHU

Deux membres de l'association Bivouak'eur se sont lancés dans une traversée de l'île pour récolter des dons pour l'association Éclats de l'île, qui agit en faveur des enfants hospitalisés.

Par GD - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 07:45

Le communiqué :



Mathis et Guillaume de l'association Bivouak'eur, mais aussi étudiants dans l'Hexagone, ont pris le départ Lundi 3 Juillet pour une traversée de l'île (de Cap Méchant au CHU de Saint-Denis) en 10 jours et en passant par l'étape de semi-alpinisme des 3 Salazes !

Leur objectif ? Rassembler un maximum de dons au profit d'Éclats de l'île grâce aux particuliers mais aussi en faisant appel à des entreprises.

"Partir de rien, se fixer un objectif, construire un projet afin de pouvoir aider à notre échelle; voilà ce qui me motive ! Je suis d'origine réunionnaise et je vais, traverser La Réunion pour venir en aide aux enfants hospitalisés sur l'île. Cette aventure avec Guillaume va nous permettre de nous surpasser, de faire de nouvelles rencontres et de partager des moments uniques."

Mathis DUCHENE

RDV au stade de Cilaos le Vendredi 7 Juillet pour leur ravitaillement à mi-parcours !



- 9h30 : Arrivée et installation d'Éclats de l'île et des partenaires à Cilaos.

- 10h30/11h : Arrivée de Guillaume et Mathis (77km parcourus).

- 11h : Flashmob avec les 40 jeunes du centre de formation Horizon Réunion.

- 11h15 à 12h15 : Atelier "Déplacement & Respiration" avec Gael Grimaud (champion de MMA, égérie DayZ).

- 12h30 à 14h : Repas partage