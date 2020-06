Un rassemblement ce mardi en hommage à George Floyd

Mardi 9 à 18h, la LDH appelle à se rassembler sur le parvis des droits de l'Homme celles et ceux qui souhaitent rendre hommage à George Floyd, tué lors d'une interpellation par la police de Minneapolis (Minnesota) le 25 mai dernier.



Ce mardi sera en effet le jour des obsèques de l'Afro-américain, qui sera enterré à Houston (Texas), plus de deux semaines après son décès, dont la vidéo a suscité l'indignation aux Etats-Unis, d'abord, puis de par le monde. Les manifestations contre le racisme et les violences policières se succèdent, aux USA comme ailleurs.



En France, des manifestations ont de nouveau eu lieu ce samedi, malgré les interdictions liées à l'état d'urgence décidé par le gouvernement, et prolongé malgré le déconfinement. Le problème des violences policières et du racisme de certains policiers semble toucher aussi la France, et les journaux nationaux relatent plus volontiers, depuis la mort tragique de George Floyd, certaines affaires portées devant la justice.



La LDH, dans un communiqué, indique que "la mort dramatique de Monsieur George Floyd, cet Afro-Américain tué par des policiers à Minneapolis, aux Etats-Unis d’Amérique, est insupportable et symbolique. Elle suscite une légitime émotion dans nombre de pays tant elle réveille des ressentiments profonds d’injustice et d’impunité face à des actes racistes et à des pratiques violentes ou discriminatoires, notamment lorsqu’elles proviennent des rangs d’institutions chargées de les prévenir."



Elle appelle donc "l’ensemble des Réunionnaises et Réunionnais à se joindre, ou à s’unir d’intention, une nouvelle fois, à ce mouvement, en se rassemblant pour un HOMMAGE A GEORGE FLOYD, le mardi 9 Juin 2020, à partir de 18 H 00, sur le Parvis des Droits de l’Homme et de la Laïcité à Champ Fleuri, Saint-Denis."