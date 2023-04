A la Une . Un rapprochement Lagourgue/Annette derrière les démissions à Ste-Marie ?

D'après nos informations, les démissions déposées ce matin à la mairie de Sainte-Marie ne seraient qu'une partie d'un plan beaucoup plus large qui devrait voir l'élection de Jean-Louis Lagourgue à la présidence de la CINOR. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 11:35





Jean-Louis Lagourgue a compris qu'il n'avait plus aucune chance de conserver son fauteuil de sénateur, dans lequel soit dit au passage, il a brillé par son inefficacité... Il lui fallait donc trouver un poste de secours.



Son choix s'est porté vers celui de président de la CINOR qu'il connaît bien puisqu'il a déjà dirigé l'institution par le passé.



Mais pour cela, le passage obligé est la mairie de Saint-Denis qui dispose à elle seule de quasiment la majorité en son sein. Avec Gilbert Annette à la manœuvre, en faiseur de roi.



Ça tombe bien, le véritable patron du PS est à la recherche de voix en prévision des sénatoriales et celles de Sainte-Marie seraient susceptibles de conforter l'élection de Monique Orphé.



Pour conforter l'opération, et assurer un maximum de voix à Jean-Louis Lagourgue, et donc à Monique Orphé, il est apparu aux deux hommes la nécessité de se débarrasser des élus de Richard Nirlo. D'où les démissions, avec à la clé de nouvelles élections que Jean-Louis Lagourgue espère remporter.



Restent quand même quelques inconnues.



Comment va réagir le colonel Christian Annette à ces magouilles d'arrière-cuisine ? Le verra-t-on en bon soldat obtempérer et faire alliance avec Jean-Louis Lagourgue, l'ennemi de toujours ? Ou avec l'esprit indépendant et rebelle qu'on lui connaît, tenter de contrecarrer les plans de son frère ?



Reste aussi à savoir comment va réagir Céline Sitouze, qui a dit-on le vent en poupe depuis qu'elle s'est éloignée de Christian Annette et fait maintenant partie de la majorité d'Huguette Bello à la Région. Elle dispose de moyens importants en embauches et tout le monde sait que c'est un argument de poids au moment d'élections. L'inimitié entre la présidente de Région et le clan Annette est de notoriété publique et n'a fait que s'accentuer depuis quelques mois à la Région. Nul doute qu'Huguette Bello fera tout pour aider sa vice-présidente Céline Sitouze.



Mais surtout, comme nous l'annoncions ce matin, tout cela n'est valable que si les 14 élus ont bien démissionné.



Enfin, les élus démissionnaires sont-ils au courant qu'ils ne sont que des pions pour permettre à Jean-Louis Lagourgue de continuer à avoir un siège, avec les indemnités et les avantages qui vont avec ? Ils démissionnent mais sont-ils sûrs d'être réélus ?



D'après nos informations, certains dont les démissions ont été déposées ce matin en mairie auraient fait savoir qu'ils n'étaient absolument pas démissionnaires et que les courriers qui ont été déposés sont en fait d'anciennes démissions qui dateraient de l'année dernière sur lesquelles on aurait apposé un cachet avec la date d'aujourd'hui. On parle même de possibles dépôts de plaintes pour faux et usage de faux.



