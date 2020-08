A la Une . Un randonneur disparaît des sentiers de Mare à Boue

​Grande inquiétude sur les sentiers de randonnée à La Réunion. Un randonneur de 63 ans n’est plus réapparu depuis mercredi matin. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 7 Août 2020 à 07:36 | Lu 1047 fois

Alors qu’il avait entrepris une marche avec des amis, Joël Picot n’a plus donné de signe de vie depuis mercredi matin.



Avec un groupe de randonneurs, il se rend à Mare à Boue pour aller au Piton des Neiges. Pour cela, le groupe prévoit d’emprunter le sentier Kerveguen et passer par la caverne Dufour.



Parti mercredi vers 9H depuis Mare à Boue, Joël Picot indique à ses compagnons de cordée qu’il ne peut suivre le rythme. Il décide alors de rebrousser chemin et de regagner le parking. Le reste du groupe continue sa route.



A leur retour vers le parking vers 16h, ses amis n’y trouvent personne. Après de vaines recherches, ils donnent l’alerte. Cela fait donc plus de 24 heures que ses proches sont à sa recherche. Joël Picot est de type cafre, chauve, de corpulence moyenne pour 1m70-75. Il était habillé en noir avec un sac gris.



Le peloton de gendarmerie de haute montagne mène des recherches. Ce jeudi matin, un survol du secteur n’a rien donné.





