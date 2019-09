Un ramassage de déchets organisé à l’aire du Tabac

L’Avenir dépend de nous, association basée à Saint-Paul, va ramasser des déchets le samedi 21 septembre 2019 à l’aire du Tabac de la Saline-les-Hauts.La structure recherche des bénévoles pour venir nettoyer l’espace de pique-nique et les chemins aux alentours de 9h30 à 12 heures. (Photo d’illustration)Cette action se tient à l’occasion du World clean up day. Objectif : sensibiliser les participants et le public à la problématique des déchets. L’organisation fournira les gants mais il vaut mieux en apporter en raison du stock limité. Les sacs poubelles seront aussi distribués.Plus d’information sur la page Facebook de l’événement.