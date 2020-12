La grande Une Un radar tourelle contrôle la quatre-voies du Tampon

Perchés à 4 mètres de hauteur, les nouveaux radars tourelles sont progressivement installés sur le réseau routier réunionnais. Celui du Tampon a été mis en place ce lundi sur la quatre-voies en direction de St-Pierre. Il n’est pas passé inaperçu auprès des automobilistes. Par PB - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 15:43 | Lu 1568 fois





Ce radar de nouvelle génération est capable de flasher dans les deux sens de circulation, de détecter les infractions aux distances de sécurité mais aussi l’utilisation du téléphone au volant… Le tout en étant plus difficile à vandaliser.





Il a pris place là où son prédécesseur a cessé de fonctionner, brûlé au plus fort de la crise des Gilets jaunes en novembre 2018. Le nouveau radar tourelle a pour mission de détecter les excès de vitesse sur la quatre-voies entre le Tampon et St-Pierre. Un axe routier sur lequel la vitesse a déjà été limitée en sens descendant à 90 km/h contre 110 dans le sens montant.Ce radar de nouvelle génération est capable de flasher dans les deux sens de circulation, de détecter les infractions aux distances de sécurité mais aussi l’utilisation du téléphone au volant… Le tout en étant plus difficile à vandaliser. Ce lundi, d’autres radars tourelles ont été installés à St-Leu ou encore St-Benoît. Ils entreront en service le 20 décembre dans le but de faire baisser le nombre d’accidents. Au total, 80 seront déployés, hors et en agglomération, sur toute l’ile d’ici fin 2021.







Publicité Publicité