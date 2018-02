Un quiz ludique et éducatif pour découvrir l’île de la Réunion

Quizithemes est un jeu 100% gratuit pour des fans inconditionnels de La Réunion… ou encore des curieux qui souhaitent apprendre et tester leurs connaissance sur l’île.Le principe est simple: au fur et à mesure que le joueur avance dans le quiz, il découvre de nouvelles images, auxquelles il doit associer le nom exact. Pour varier les plaisirs, le jeu se décompose également sous plusieurs formes: quiz chrono, quiz image ou encore quiz ville.Quizithemes, élaboré par des Réunionnais amoureux de leur île, est disponible sur Android et iOS. Vous pouvez également vous entraîner via leur page Facebook, leur compte Instagram ou encore directement sur leur site internet https://www.quizithemes-reunion.re/