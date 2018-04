Faits-divers Un quinquagénaire viole sa compagne et sa petite fille Alors que l'homme de 57 ans s'est déjà retrouvé devant la cour d'assises pour des faits de viols sur une femme il y a 30 ans. Aujourd'hui, de nouveau accusé, il s'agirait cette fois-ci de viols sur sa compagne et sur sa fille. Le verdict devrait être connu lundi.

Jugé en 1989 pour viols sur une jeune femme de 19 ans, l'homme semble ne pas en avoir eu assez. Aujourd'hui âgé de 57 ans, c'est sa propre compagne et sa propre fille, entre ses 7 et 11 ans, qu'il agresse sexuellement. Une nouvelle fois sur le banc des accusés, l'homme ne nie pas: "oui, je reconnais les faits, mais je n'ai jamais été violent". Il va même jusqu'à raconter en détail les neuf viols et agressions sexuelles. Il déclare en toute franchise "lorsque j'avais des envies et que ma femme ne voulait pas, je prenais la petite."



En 2016, "les services sociaux d'un collège dionysien préviennent le parquet de la détresse d'une jeune fille, qui affirme avoir subi de nombreux viols de la part de son propre père", souligne le JIR. La brigade des mineurs de la sûreté urbaine départementale du commissariat Malartic s'est très vite saisie du dossier. Le père a été interpellé à son domicile, avec des seringues intra-caverneuses, habituellement utilisées par les personnes souffrant de difficultés érectiles. Avec ces injections, les relations sexuelles pouvaient durer des heures. "Il pouvait se faire jusqu'à trois injections dans la journée. C'était infernal", confie la compagne de l'accusé.



Le quinquagénaire sera défendu par Me Mihidoiri Ali. Le verdict devrait être connu lundi en milieu de journée. Charline Bakowski Lu 1492 fois





