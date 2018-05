Un quinquagénaire écroué pour plusieurs viols sur mineures

Déjà connu de la justice pour des faits similaires, un homme a été interpellé à la Plaine des Cafres par les gendarmes à la suite de plusieurs plaintes.



On lui reproche des faits, dont les plus récents datent d'il y a seulement quelques semaines.



Le quinquagénaire en question aurait agressé sexuellement plusieurs jeunes filles mineures dont certaines ont moins de 15 ans.



Le violeur a ainsi été mis en examen vendredi matin, puis "écroué après être passé devant un juge des libertés et de la détention", comme le révèle le JIR.