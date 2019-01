Un quinquagénaire assassiné de 28 coups de couteau par un migrant qu'il hébergeait

Le meurtre date de la mi-décembre, dans la nuit du 11 au 12 décembre très précisément, mais le corps n'a été découvert que quelques jours plus tard.



Un quinquagénaire avait décidé d'accueillir chez lui, début décembre, à Joué-les-Tours, un jeune migrant ivoirien de 22 ans.



Quelques jours plus tard, pour des raisons que l'on ignore, il décide de lui demander de partir. Ce que ce dernier n'apprécie pas du tout.



Une violente dispute éclate et le jeune Ivoirien porte 28 coups de couteau à son hôte.



Il dissimule ensuite le corps sous un lit et vaque normalement à ses occupations pendant plusieurs jours.



Quelques jours plus tard, il invite un ami à venir boire un verre chez lui. En l'occurrence, chez le malheureux quinquagénaire.



L'ami en question est d'abord intrigué par l’odeur pestilentielle qui règne dans le logement. Un peu plus tard, il découvre un couteau recouvert de sang, puis le corps du malheureux sous un lit.



Affolé, il prend la fuite et prévient la police.



Les forces de l’ordre ont immédiatement interpellé le suspect et l'ont placé en garde à vue.



Le corps "très abîmé" selon le Parquet, portait les traces de 28 traces de coups de couteau.



Durant son audition, le suspect a avoué les faits aux policiers.