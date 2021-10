A la Une . Un puma errant activement recherché dans le Pas de Calais

Un grand félin est activement recherché depuis ce mercredi 13 octobre dans le département du Pas de Calais. Alors que le préfet ordonne de l'abattre, un collectif s'est mis en place pour préserver l'animal sauvage. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 19 Octobre 2021 à 10:38





L'animal sauvage a été aperçu le 13 octobre dernier et depuis, il est traqué sans relâche aux alentours des communes de Frévent et Auxi-le-Château.



Les recherches étant infructueuses depuis le 13 octobre, la préfecture a fini par promulguer l'ordre d'abattre le félin afin d'immobiliser l'animal.



Face à cette décision du préfet, un collectif s'est créé dans le but de protéger l'animal arguant qu'à ce jour, aucune attaque n'est à déplorer. Le collectif, qui indique que le puma est un animal en voie d'extinction aux Etats-Unis, a également mis en ligne une pétition qui a déjà été signée par plus de 11 000 personnes. Le département est en alerte depuis ce mercredi 13 octobre pour une raison peu commune : un grand félin se balade en liberté et il se pourrait que ce soit un Puma, rapporte Midi Libre

