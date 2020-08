Un protocole sanitaire sur mesure au parc Expobat

L’événement «Family Park» se termine ce dimanche 16 août 2020 au parc Expobat. La Ville de Saint-Paul applique un protocole sanitaire très encadré pour cette manifestation organisée dans le contexte particulier de la Covid-19.



Le point avec le Conseiller municipal Sébastien Guyon, délégué à la sécurité et à la police. Il effectuait une visite de contrôle ce vendredi 14 août 2020 afin de s’assurer à nouveau du respect des procédures. Notamment pour ce week-end de forte affluence.



Masque obligatoire, respect de la distanciation sociale, vérification des gestes barrières, contrôle et présence quotidienne à de multiples reprises des services municipaux et de la police municipale, comptage en temps réel de la jauge…



L’élu souligne le caractère «poussé» du dispositif. Plusieurs des mesures de sécurité sont en effet mises en œuvre. Explications.



«La commune travaille avec les services préfectoraux depuis plusieurs semaines. Ce n’était pas simple car la législation au sujet de la Covid-19 changeait tous les jours. Les services de la Ville ont été très réactifs. Saint-Paul un peu précurseur car les autres communes nous observent pour organiser leurs propres manifestations. Nous sommes les premiers à mettre cela en œuvre», analyse Sébastien Guyon.