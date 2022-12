Un protocole d’accord pour la mise en place d’une formation "Pilote de ligne" à La Réunion

Le mercredi 30 novembre 2022, à Toulouse, Aéroruntraining, organisme de formation aux métiers de l’aérien à La Réunion, filiale d’Air Austral, et l’ENAC (École Nationale de l’Aviation Civile) ont signé un protocole d’accord définissant les bases d’un programme de formation commun au pilotage avion. Cette étape marque le premier jalon d’une coopération qui vise à doter La Réunion d’une structure performante de formation au pilotage.



Lancée officiellement le 16 octobre 2017, l’école de formation des métiers de l’aérien, Aéroruntraining, filiale de la compagnie Air Austral, poursuit le développement de son activité. Après la formation au CCA (Cabin Crew Attestation), aux métiers d’agent de réservation, assistant piste, agent Welcome et employé administratif, le premier centre de formation aux métiers de l’Aérien de l’océan Indien s’intéresse aujourd’hui à la formation de pilote de ligne.



Aéroruntraining est honorée de pouvoir aujourd’hui collaborer aux côtés de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), en vue de proposer demain un programme de formation au pilotage avion. Une formation qu’elle espère pourvoir proposer aux réunionnais(es) et aux habitants des îles de l’océan Indien à l’horizon 2023/2024.



Au cours de ces cinq dernières années, AERORUNTRAINING aura formé plus de 350 jeunes. Elle affiche aujourd’hui un taux de réussite de 87%. Depuis août 2020, AERORUNTRAINING est certifiée Qualiopi, lui permettant de proposer aux filiales du Groupe AIR AUSTRAL ainsi qu’aux autres entreprises de la zone océan Indien des formations certifiantes et diplômantes adaptées à leurs besoins.