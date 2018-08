Un projet de végétalisation pour sauver la plage de l’Hermitage

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ce Le projet, dont les travaux se dérouleront par zone entre 2019 et 2022, comprend Le « Plan 4000 arbres », ou le reboisement de la forêt de filaos et du sous-bois avec près de 5000 espèces végétales tropicales et endémiques de La Réunion

La restauration écologique de l’arrière-plage

La lutte contre l’érosion en haut de plage

L’aménagement de zones de déambulation, et l’amélioration des espaces ombragés pour les activités en famille et les pique-niques

La mise en œuvre progressive d’accès au site favorisant les déplacements doux (piétons, sportifs, vélo…)

Une signalétique spécifiquement tournée vers la sensibilisation à la protection de l’environnement et à la sauvegarde de ce patrimoine naturel de la Réunion

un accès privilégié pour les Personnes à Mobilité Réduite La plage de l'Hermitage-les-bains est le site le plus emblématique de l'enjeu que représente aujourd'hui la sauvegarde du patrimoine de notre île. Traditionnellement très fréquentée par les familles comme par les touristes de la Réunion, la bande littorale de l'Hermitage est cependant gravement touchée par le phénomène d'érosion côtière.



La situation est aujourd’hui alarmante : en 10 ans, entre 14 et 25 mètres de plage ont disparu. Si on n’agit pas pour sa préservation, la plage de l’Hermitage risque de disparaître ! La Ville de Saint-Paul et ses partenaires s’engagent aux côtés des Réunionnais pour sauvegarder notre plage ! Les avantages du plan de restauration de l’Hermitage Préserver la signature unique du site

Enrichir la plage d’une biodiversité diversifiée

Agrandir les zones d’ombre pour les pique-niques

Sécuriser l’espace pour les loisirs en famille

Améliorer la résistance de la plage face aux aléas climatiques

Protéger notre lagon et notre environnement Les événements à venir Du 15 au 19 août, venez rencontrer les médiateurs de la Mairie de Saint-Paul sur la plage et vous informer sur le projet de reboisement de la plage

Du 29 août au 12 septembre, participez aux ateliers gratuits « Objectif 4000 arbres » qui sont organisés à l’Hermitage par la Ville et ses partenaires, afin de participer au reboisement de la plage

à partir de fin septembre, des ateliers de concertation auront lieu afin d'ouvrir des espaces de dialogue et d'échanges citoyens sur les solutions alternatives à envisager pour le stationnement Retrouvez toutes les informations sur la Cinq médiateurs de la Ville de Saint-Paul se déplacent sur le terrain pour expliquer le projet de revitalisation et de végétalisation de la plage de l'Hermitage-les-Bains. Cette opération, organisée ce mercredi 15 août et jusqu'au 19 août inclus, permet d'informer les usagers sur cet aménagement d'envergure.Ce projet de valorisation et de restauration de la plage vise à assurer non seulement la sauvegarde de notre patrimoine naturel mais aussi la restitution d'un espace de loisirs plus accessible et mieux valorisé au profit des Réunionnais.Ce projet est porté par la Commune saint-pauloise, et ses partenaires, mais la préservation de patrimoine commun concerne bien toute La Réunion.





