Communiqué Un projet d’insertion professionnelle adressé aux femmes, bénéficiaires du RSA majoré et accompagnées par la CAF

Le projet Opportunités Professsion’Elles, financé par la CAF, la DRDFE et la Région Réunion, a été lancé. Par N.P - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 15:40

Le communiqué :



Dans le cadre du lancement du projet Opportunités Profession’Elles, financé par la Caisse D’Allocations Familiales de la Réunion (CAF de la Réunion), la DRDFE ainsi que la Région Réunion, l’Association FTM (Finaliser Transmettre Mobiliser), accompagne GRATUITEMENT, les femmes bénéficiaires du RSA majoré et accompagnées par la CAF, vers leur insertion professionnelle.



L’Association FTM propose aux femmes des entretiens individuels et personnalisés avec des job-coach, à Saint-Denis, Saint-Louis et Saint-Pierre. L’objectif étant de les préparer à aller vers l’emploi ou une formation.



Au cours de ces échanges, les participantes feront des simulations d’entretiens, des envois de candidatures, de la prospection téléphonique, des rédactions de cv et de lettres de motivations. Elles auront également accès au site d’autoformation de FTM afin qu’elles puissent se former à distance et à leur rythme.



Pour s’inscrire au projet Opportunités Profession’Elles, les futures participantes doivent se rendre directement sur le site de l’association : www.ftm.re