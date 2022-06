Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Un projet d’aménagement au profit des entreprises et du Grand

Le 4ème Comité Stratégique de la Zone Arrière Portuaire réuni ce mercredi 8 juin 2022 au TCO - avec la participation du Préfet, de la Présidente de la Région, du Président du Département, du Président du TCO et des représentants des communes du Port et de La Possession - a officialisé le démarrage de l’étude d’aménagement de la Zone Arrière Portuaire. Les partenaires ont unanimement réaffirmé d’une part, que le principe d’aménagement et de développement économique local guidera d’abord les choix à venir en matière d’exploitation résiduelle des carrières sur le site, et d’autre part, se félicitent de la méthode de travail partenariale, consensuelle et constructive qui permet de réelles avancées sur le devenir de cette zone économique et maritime d’intérêt régional pour l’ouverture de notre île au monde.



A cette occasion, le Conseil départemental et le Grand Port Maritime ont confirmé leur accord sur la mise à disposition d’un foncier de 20 hectares au profit du Grand Port dans le cadre d’un bail de très longue durée dans l’objectif commun de pouvoir apporter une réponse agile et réactive pour faciliter les implantations nécessaires aux activités portuaires, dans le contexte actuel des problématiques du fret à La Réunion.



Par ailleurs, un point sur les occupations actuelles et autorisations a été réalisé. Elles doivent faire l’objet d’un travail d’approfondissement et seront abordées à nouveau à un prochain Comité Stratégique.



Le comité stratégique s’est conclu par une intervention et des échanges avec Stéphane RAISON, préfigurateur et 1er Président du Directoire du Grand Port de La Réunion de 2012 à 2014 et actuellement Directeur et Président du directoire d’HAROPA Port, établissement public de l’Etat regroupant les ports du Havre-Rouen-Paris. Cet atelier-débat a permis de faire un état sur la situation actuelle de l’économie et du transport maritimes dans le monde, et ses conséquences sur notre île. Les enjeux du développement des activités industrialo-portuaires et logistiques sur les espaces arrière-portuaires ont également été abordés. Dans une île où le foncier est extrêmement rare, avoir une réserve foncière de 90 hectares en zone portuaire est extraordinaire. Les activités portuaires et logistico-portuaires doivent continuer à être des moteurs de l'emploi pour les Réunionnais.





Dans la même rubrique : < > R+ l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi : l'activité en toute sécurité Caravane d'accès aux droits et à l'information : lancement opérationnel à Trois-Bassins