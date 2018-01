Un prof de math persécute un élève et fait appel de son interdiction d'exercer

Ce professeur de mathématiques justifie les multiples agressions qu'il a fait vivre à un petit élève de 5ème par une "technique pédagogique expérimentale".



Tirages d'oreilles, coups de bouteille sur la tête, et même proposition de se jeter d'un pont pour non compréhension d'un exercice, rien n'est épargné au souffre-douleur de cet enseignant qui pourtant ne doute pas un instant de la force de sa vocation. Des humiliations répétées qui ont valu des troubles du sommeil et des crises d'angoisse au pauvre enfant.



Le professeur a été suspendu par l'Éducation Nationale, et condamné en première instance à une interdiction définitive d'exercer, oserons-nous dire, de sévir. Il a tout de même osé faire appel, convaincu de son bon droit. Le Procureur de la République requerrait hier une peine de prison avec sursis, mais aussi une obligation de soin, devant le déni évident de l'enseignant.



La décision sera connue le 15 février, selon la presse écrite.