A la Une ... Un proche des frères Clain témoigne sur RTL





Les frères Clain font partie des cadres de l'organisation terroriste islamiste, ils seraient en charge des Français musulmans ou convertis à l'Islam arrivant en Syrie pour le djihad. Ils sont une cible prioritaire pour les services de renseignement occidentaux, qui les considèrent comme encore vivants. Fabien Clain a envoyé un message vocal fin décembre sur les canaux de propagande islamiste exhortant les musulmans français à commettre des attentats dans l'hexagone, "pour venger ceux qui meurent" sous les bombes de la coalition.



Fabien "le meneur"



Dans l'entretien accordé à RTL Réunion, le proche de la famille Clain évoque des "enfants tranquilles", ayant grandi dans "une famille bien", effectuant une scolarité normale. Leur grande soeur est née à La Réunion, mais les deux frères sont nés à Toulouse. Le témoin rapporte qu'ils sont venus vivre une année au Moufia avec leur mère fraichement séparée de leur père, mais sont repartis vivre au Mirail (quartier de Toulouse).



Le proche témoin raconte que c'est au cours de vacances à Toulouse qu'il a constaté le changement radical de la famille. Les deux frères étaient convertis à l'Islam, avaient des compagnes d'origine maghrébine, et la mère avait un nouveau compagnon de même origine, dont elle avait eu une petite fille. La famille était très casanière, sortant peu, "sauf pour aller à la mosquée", témoigne le proche.



Le témoin affirme avoir surpris une conversation téléphonique de Fabien Clain, sans préciser à quelle date, durant laquelle il aurait entendu "On va faire éclater ça". Le témoin dit n'avoir pas pris la phrase au sérieux , mais affirme cependant être sûr que Fabien serait "le meneur". Il affirme que la mère des frères Clain s'est suicidée, rongée par la culpabilité. Leur père aurait fait un AVC "quand il s'est aperçu que ses fils avaient changé comme ça". "Ses enfants sont comme morts pour lui", conclut le proche. Un proche de la famille, sous couvert d'anonymat, a été interrogé par RTL Réunion sur le parcours des deux frères d'origine réunionnaise, tristement célèbres. Fabien et Jean-Michel Clain ont en effet été identifiés par les services de renseignement comme étant les auteurs de la revendication par DAESH des attentats du 15 novembre 2015 à Paris.Les frères Clain font partie des cadres de l'organisation terroriste islamiste, ils seraient en charge des Français musulmans ou convertis à l'Islam arrivant en Syrie pour le djihad. Ils sont une cible prioritaire pour les services de renseignement occidentaux, qui les considèrent comme encore vivants. Fabien Clain a envoyé un message vocal fin décembre sur les canaux de propagande islamiste exhortant les musulmans français à commettre des attentats dans l'hexagone, "pour venger ceux qui meurent" sous les bombes de la coalition.Dans l'entretien accordé à RTL Réunion, le proche de la famille Clain évoque des "enfants tranquilles", ayant grandi dans "une famille bien", effectuant une scolarité normale. Leur grande soeur est née à La Réunion, mais les deux frères sont nés à Toulouse. Le témoin rapporte qu'ils sont venus vivre une année au Moufia avec leur mère fraichement séparée de leur père, mais sont repartis vivre au Mirail (quartier de Toulouse).Le proche témoin raconte que c'est au cours de vacances à Toulouse qu'il a constaté le changement radical de la famille. Les deux frères étaient convertis à l'Islam, avaient des compagnes d'origine maghrébine, et la mère avait un nouveau compagnon de même origine, dont elle avait eu une petite fille. La famille était très casanière, sortant peu, "sauf pour aller à la mosquée", témoigne le proche.Le témoin affirme avoir surpris une conversation téléphonique de Fabien Clain, sans préciser à quelle date, durant laquelle il aurait entendu "On va faire éclater ça". Le témoin dit n'avoir pas pris la phrase au sérieux , mais affirme cependant être sûr que Fabien serait "le meneur". Il affirme que la mère des frères Clain s'est suicidée, rongée par la culpabilité. Leur père aurait fait un AVC "quand il s'est aperçu que ses fils avaient changé comme ça". "Ses enfants sont comme morts pour lui", conclut le proche. N.P Lu 356 fois





Dans la même rubrique : < > Une jeune femme affirme avoir été sauvée par le boxeur de gendarmes [Coup de gueule] "Les plages et abribus encore plus sales pendant les vacances"