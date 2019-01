Un premier janvier sous le signe de la chaleur

Après un réveillon sous un ciel dégagé et étoilé, ce premier jour de 2019 sera chaud. Il fera ce matin 32 degrés au Port, 33 à Trois-Bassins, 31 à Saint-Denis, 30 à Saint-Pierre et Saint-André. Le soleil dardera toute la matinée sur le nord, l'ouest et le sud, tandis qu'il sera voilé du sud sauvage à Saint-André. Les températures seront fraiches, il fera de 17 à 25 degrés dans les plaines et les cirques.



L'après-midi, comme de coutume en cette saison, des nuages tomberont doucement des hauts vers la côte, des averses sont prévues au Port, et dans l'ensemble des hauts. Les nuages et averses feront un peu baisser les températures, il fera de 28 à 31 degrés sur la côte, et entre 16 et 24 degrés dans les hauts et l'intérieur de l'île.