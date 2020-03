Un premier cas de coronavirus confirmé en Afrique du sud

Le ministère de la Santé sud-africain indique ce jeudi qu'un premier cas de coronavirus a été enregistré en Afrique du Sud. Les tests concernant une suspicion de COVID-19 sont retournés positifs, confirme le NICD (Institut national des maladies transmissibles).



Il s'agit d'un homme de 38 ans qui a récemment séjourné en Italie avec sa femme. Le couple faisait partie d'un groupe de 10 personnes, rentré en Afrique du Sud le 1er mars.



Présentant plusieurs symptômes : fièvre, maux de tête, toux et gorge irritée, le Sud-Africain a consulté un médecin généraliste privé le 3 mars. Des prélèvements ont été effectués et transmis à un laboratoire. Depuis le 3 mars, le patient est en isolement chez lui. Il a par ailleurs deux enfants.



L'EOC (centre de gestion d'urgence) a ainsi identifié les "contacts" de ce patient en interrogeant le patient lui-même ainsi que le docteur. Une équipe de traçage a été déployée au KwaZulu-Natal accompagnée d'épidémiologistes et d'infirmiers du NICD. Le docteur a par ailleurs également été placé en isolement.