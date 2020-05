Un poteau électrique tombe à terre à L’Étang-Salé (actualisé)

Heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Un pylône électrique est tombé sur la route à L’Étang-Salé les Hauts au niveau du stade de foot dans la nuit de vendredi à samedi. Le poteau électrique bloque complètement le passage en sortie de virage. Prudence si vous roulez dans le secteur, le temps pour les services compétents de retirer l’obstacle.



Suite à un appel de Jean-Claude Lacouture, le maire de la commune, on y voit un peu plus clair dans cette affaire de poteau.



En fait, il s'agit ni plus ni moins que d'un acte de vandalisme.



Des poteaux se trouvaient sur un chantier voisin et des personnes malveillantes n'ont rien trouvé de mieux que d'en transporter un jusqu'au beau milieu de la route.



Une plainte va être déposée.