A la Une . Un policier en civil poignardé devant sa famille

Un policier a reçu un coup de couteau à la tête par un individu qui venait de causer un accident de la route hier soir à la Montagne, dans les hauts de Saint-Denis. Une agression qui révolte les syndicats de police.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 12:36 | Lu 8022 fois

Le drame a été évité, mais le traumatisme risque d’être présent encore longtemps pour un policier et sa famille. Hier le fonctionnaire a reçu un coup de couteau à la tête pour être intervenu sur un accident alors qu'il n'était pas en service.



À l’origine, un accident de la route implique un automobiliste, apparemment alcoolisé. Le policier, alors en civil et en compagnie de sa famille, tente d’empêcher l’individu de prendre la fuite.



Il décline sa fonction auprès du suspect qui entre alors dans une rage folle. Un déchaînement de violence s’ensuit, outre les menaces de mort proférées, le policier reçoit un coup de couteau à la tête, nécessitant plusieurs points de suture.



L'accident de la route, suivi de cette violente agression, a eu lieu dans le village de la Montagne à Saint-Denis vers 21h30 ce dimanche.



Le syndicat SGP Police condamne fermement cet acte et appelle à une sanction exemplaire pour l’auteur des faits.



En raison de son état de santé, le policier en civil n'a pas pu être entendu pour l'heure. L'agresseur au couteau a été appréhendé et placé en garde à vue.







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur