Un policier de Saint-André interpellé pour trafic de zamal

Un agent de la Police nationale exerçant au commissariat de Saint-André a été interpellé dimanche dernier 1er novembre. Le policier a été confondu dans une affaire de trafic de stupéfiants. Il cultivait du zamal et écoulait sa production par le biais d'intermédiaires.



Selon nos informations, le fonctionnaire de police revendait ses plants à un "grossiste" qui avait quant à lui pour mission de transformer la marchandise et de l'acheminer vers l’île Maurice.



Sa garde à vue a été prolongée et il pourrait être déféré demain devant un magistrat du tribunal de Champ fleuri. Il saura dès lors qu'elles sont les charges retenues à son encontre.