La grande Une Un policier blessé à la gare routière de Saint-Denis





Les syndicats de police ont immédiatement réagi. "Une fois encore, une fois de trop, un policier de la cdi a été victime de violences gratuites. Ce jour à 11h40, nos collègues intervenaient suite à un appel 17, pour un individu agressif, violent et auteur d’un vol sur le secteur de la gare routière à Saint-Denis", fait savoir le syndicat SGP Police.

Le mis en cause, refusant de se laisser interpeller, a porté des coups aux fonctionnaires de police, blessant l’un d’entre eux au niveau du visage. Ce dernier est actuellement en soin au CHU pour une plaie ouverte au niveau du front, nécessitant plusieurs points de suture.



Unité SGP Police FO "condamne fermement ces violences gratuites envers les forces de l'ordre et exige que les peines maximales prévues par les textes soient systématiquement appliquées sans aucun aménagement possible", renouvelle le syndicat. Pascal Robert Lu 993 fois