Un policier a aidé des gangs à mettre la Guadeloupe à feu et à sang

Suite à l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen de 8 personnes lundi, le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, est revenu ce vendredi sur les violences urbaines qui ont émaillé la Guadeloupe ces dernières semaines. Il a dénoncé des actions "parfaitement planifiées et organisées". Plus troublant, il a confirmé l'implication d'un policier dans l'organisation de ces opérations. Par NP - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 09:10





C'est à la suite des surveillances mises en place suite aux premières émeutes de novembre dernier que les autorités ont compris qu'il n'y avait rien de spontané dans ces actions et que ces dernières répondaient à un schéma bien huilé. En effet, après une nouvelle nuit d'émeutes fin novembre marquée par des tirs envers les forces de l'ordre, les investigations se sont intensifiées et ont permis de déceler "la complicité, voire l'implication active d'un fonctionnaire de police", indique Patrick Desjardins.



Ce dernier parle de "trahison" et assure que le policier était à l'origine de "nombreuses opérations" comme "celle contre le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP)" qui avait été incendié ou encore contre celle prévue le 30 décembre à l'aéroport Pôle Caraïbes.







Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt vendredi et mis en examen pour plusieurs chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre crime et délit en bande organisée.



