Un point relais CCAS au Bernica

​Suite à l'annonce gouvernementale de confinement le 17 mars 2020, le CCAS de Saint-Paul n'a pu recevoir le public dans les conditions habituelles mais a néanmoins assuré ses missions essentielles auprès des plus fragiles comme l'écoute, le maintien et l'intervention auprès des gramounes et notamment la gestion des paniers fraîcheurs pendant les 8 semaines de confinement.



Mise en place d’un protocole d’accueil aux plus démunis

Le 11 mai 2020, date du début de déconfinement annoncée par le gouvernement, le CCAS a observé un accroissement des demandes et un flux important du public dans ses locaux du centre-ville.



Pour lutter contre la propagation du Covid-19, la mise en place d’un protocole d’accueil, prenant en compte des gestes barrières dans l’espace public, a été nécessaire afin de pouvoir assurer un service d’accueil de qualité.



Le point relais CCAS à la mairie annexe du Bernica

Un constat avec le déconfinement : une fragilité des familles en difficulté de plus en plus important avec l’apparition de nouveaux foyers en demande d’aide.



La gestion des paniers fraîcheurs a permis de cibler au mieux les demandes mais aussi d’identifier les quartiers les plus touchés par cette fracture sociale.



Au vu de ces observations, un point relais du CCAS dans le secteur Bernica sera mis en place dés ce mardi 2 juin 2020 aux horaires de réception suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h.



Une priorité à l’accompagnement de crise vers les plus fragiles

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, ce dispositif permet d’assurer la continuité d’un accompagnement à la crise auprès des familles en difficulté.



En plus de l’accueil du public, il regroupera l’ensemble des services proposés par le CCAS :



– Accueil social lors de permanence: Ecoute, information des usagers, pré-évaluation des demandes, identification des problèmes



– Accompagnement de la première demande au plan administratif



– Instruction administrative des dossiers d’aides financières



– Tenue de la permanence de prescription de colis alimentaires



Respectant ainsi les conditions d’accueil imposées par le cadre réglementaire de l’état d’urgence sanitaire, ce dispositif permet également d’éviter le flux important observé au CCAS du centre ville depuis le déconfinement.



Ainsi la population du secteur du Bernica pourront s’y rendre et entamer leurs démarches plus facilement.







