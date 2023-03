Un point d’étape sur une étude d’opportunité sur l’Organisme Foncier Solidaire sur le territoire Ouest, voire sur l’ensemble de la Réunion

Une semaine autour de la présentation d’une étude d’opportunité quant à la création d’un OFS – Organisme Foncier Solidaire- se clôture au TCO en ce vendredi 24 février 2023. Partenaires, financeurs, institutions, organismes de l’état, bailleurs, directions des 5 communes du territoire, tous ont répondu présents dans cette démarche collaborative. Cette approche a permis de mettre en lumière tous les aspects, contraintes et avantages offerts par ce dispositif.En effet, la création d’une telle structure sur le territoire permettrait de recourir à un nouveau type de bail, le Bail Réel Solidaire (BRS), outil innovant mobilisable uniquement par l’OFS, visant à baisser les prix d’acquisition des logements par les ménages en enlevant le coût du terrain. Ce projet est encore au stade de réflexion dans sa mise en œuvre car il faudrait avoir une approche quartier par quartier, au regard des revenus des ménages du territoire. L’enjeu est tel qu’il est important de pouvoir avoir une offre diversifiée et d’envisager un mode de gouvernance le mieux adapté au regard de la spécificité du territoire Ouest et de La Réunion.Impulsé par notre Programme Local Habitat adopté en 2019, et financé par l’Etat dans le cadre du Plan Logement Outre-Mer (PLOM), le dispositif de l’OFS joue un rôle capital dans la stratégie de politique publique et pourrait, suite à cette étude, voir le jour l’année prochaine.