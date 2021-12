Sport Réunion Un podium mérité pour Réhane Gany au Rallye du Var

L'équipage Réhane Gany/ Franck Le Flock termine le Rallye du Var sur la troisième marche du podium final à Sainte-Maxime. Au terme d'une course marquée par de nombreux rebondissements, la troisième et ultime étape aura été marquée par une course sage et appliquée permettant à l'équipage de conclure sa saison 2021 en Rallye Cup208 par un nouveau podium.

Après un cardan cassé lors de la première étape, puis des pneumatiques détériorés précocement en fin de deuxième étape, Réhane, parfaitement "navigué" par son copilote, aura mené l’assaut lors de l’étape dominicale. Avec un meilleur chrono dans leur série, dans les tracés 14 et 15, ils auront pu dérouler dans l’ultime secteur chrono pour terminer sur un podium largement mérité.



Ne commettant aucune erreur sur un terrain humide et gras dans l’arrière pays varois, le pilote réunionnais aura pu apprendre les routes si particulières de cette épreuve, qu’il découvrait au volant de sa Peugeot 208 Cup. "On a bien roulé", se réjouissait le pilote. "Les conditions étaient difficiles et nous n’avons pas été épargnés par les soucis les deux premiers jours". Néanmoins l’équipage vainqueur du trophée Junior de la Cup aura réalisé une magnifique performance dans l’ES15 en réglant sa classe de cylindrée au volant de sa Peugeot 208 version Cup.



Le duo termine donc sur une note positive en cette année de découverte. L’an prochain c’est toujours au volant d’une Peugeot 208 Cup que le tandem affrontera la saison 2022 avec des différences importantes. "La voiture sera suivie et préparée par le lycée Saint-Vallier comme prévu pour le vainqueur Junior", explique Réhane Gany. "C’est une excellente chose puisque je pourrais me concentrer uniquement sur le pilotage. Par ailleurs, je ne serai plus en terrain totalement inconnu puisque cette saison 2021 m’aura permis de découvrir les terrains de jeux de la Cup."



Pour le moment, place à la célébration de ce nouveau podium pour le rookie réunionnais qui aura clairement franchit un step dans sa carrière sportive.