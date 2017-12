Un plongeur apnéiste porté disparu à St-Gilles

Des recherches ont été menées ce samedi pour tenter de retrouver un plongeur apnéiste porté disparu depuis hier soir, au Port de Saint-Gilles. Il s'agit d'un homme d'un quarantaine d'années.



Dès vendredi soir, un dispositif de sauvetage en mer a été mis en œuvre hier par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS). Averti à 23h30 hier par un ami du plongeur, le CROSS a déclenché une opération de recherche en mer et a mis en œuvre la vedette de la SNSM "Vincent Bosse de la station de Saint-Gilles et des patrouilles terrestres de la gendarmerie nationale et du SDIS.



Le dispositif de recherche s'est poursuivi ce samedi avec des plongeurs de la brigade nautique de la gendarmerie nationale (vedette "Cymothe") et des plongeurs de la garde nautique du SDIS, l’hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie et la vedette de la SNSM de la station de Saint-Gilles. Des jets-skis d'une société privée ont aussi participé aux recherches, ainsi qu'un drone.



Les recherches ont dû être stoppées à 15h30, en raison des conditions météorologiques (après une première suspension à la mi-journée). Seules des affaires lui appartenant ont été retrouvées (clés, bouée et fusils de chasse).



En ces circonstances dramatiques, l e CROSS renouvelle ses consignes de prudence envers tous les usagers de la mer et plus particulièrement auprès des plongeurs en apnée ou en bouteille. "Il est recommandé de signaler à la famille ou à des amis les zones fréquentées avant de partir en mer et d’effectuer les plongées au moins à deux. Il convient également de vérifier les conditions météorologiques avant tout départ en mer ou activité nautique".



Rajeev Floricourt et Marine Abat sur place