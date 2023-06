Communiqué Un plan de préservation des récifs très profonds de l’océan Indien en marche avec le Grand Port Maritime et l’IRD

Les récifs coralliens bordent approximativement un sixième des côtes mondiales, hébergent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire pour des millions de personnes. Par N.¨P - Publié le Jeudi 8 Juin 2023 à 14:46

Le communiqué :



Cependant, les écosytèmes coralliens sont fortement menacés par les activités humaines et les perturbations environnementales associées au changement climatique global. La partie peu profondes de ces habitats est bien étudiée, alors que la zone mésophotique (« moyenne lumière ») comprise entre 30 et 150 m de profondeur reste encore très peu connue. Bien que ces écosystèmes mésophotiques représentent jusqu’à à 80 % de la superficie potentielle de l'habitat récifal dans le monde entier, les connaissances sur leur distribution, leur biodiversité, la composition des communautés et les processus écologiques restent limitées. Ce constat est encore plus marqué dans l’Océan Indien où très peu d’études ont été entreprises sur ces récifs dits mésophotiques.



Le Grand Port Maritime de la Réunion, avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), portant le projet ECOMER (Ecosystèmes COralliens MEsophotique à La Réunion), a lancé une phase d’exploration, d’inventaire et d’expérimentation sur ces écosytèmes mésophotiques, afin de préserver ces habitats uniques à forte valeur écologique et de mener une politique responsable d’aménageur/gestionnaire de milieux naturels, complémentaire au développement des activités portuaires.



Cette phase a permis une meilleure connaissance de la biologie et l’écologie des habitats et espèces des écosystèmes mésophotiques à La Réunion, dans la perspective de développement de techniques et protocoles d’échantillonnage innovants pour la compréhension de la structure et du fonctionnement de ces écosystèmes.



A ce jour, ce sont 4 secteurs de l’île aux conditions environnementales contrastées (Saint-Leu, Saint-Paul, Le Port et Sainte-Rose), entre 10 m et 100 m de profondeur, qui ont été explorés et échantillonnées en plongée. Les premiers résultats révèlent la présence d’habitats uniques hébergeant une biodiversité importante dans la zone mésophotique. Par exemple, une véritable forêt animale marine composée de grandes Gorgones a été découverte entre 40 m et 70 m de profondeur sur le secteur du Port (Photo ci-dessous ©ECOMER_- H. Sauvignet) et fait désormais l’objet d’un suivi.



Ou encore à Saint-Rose, sur les coulées volcaniques entre 75 et 100 m de profondeur, de forts recouvrements de coraux et d’hydraires ont été récemment décrits constituant des refuges profonds potentiels pour la biodiversité marine réunionnaise.



Un des objectifs à terme est la mise place d’un plan de gestion et de conservation des récifs mésophotiques à La Réunion, afin de mieux appréhender l’évolution des écosystèmes côtiers peu profonds, qui y sont liés, dans un contexte de changement climatique et de protection de la biodiversité.



Les écosystèmes coralliens mésophotiques sont en effet considérés comme des écosystèmes plus stables que les récifs peu profonds et, en raison de l'atténuation des facteurs de stress liés au changement climatique (tempêtes tropicales et augmentation de la température de la mer) avec la profondeur, ils ont été suggérés comme un refuge pour les espèces des eaux peu profondes - un concept connu sous le nom « d’hypothèse du refuge des récifs profonds »



Enfin, ce programme il apportera des données originales et rigoureuses pour la mise en œuvre opérationnelle de plans de gestion et de conservation des récifs coralliens de La Réunion et du Sud-ouest de l’océan Indien.