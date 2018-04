Un plan de conservation pour les Puffins

Ces deux espèces de puffins souffrent d’un manque de connaissances tant sur leur biologie et que sur leur populations. Les sites de reproduction du Puffin tropical restent inaccessibles ce qui complexifie la collecte d’informations. Plusieurs actions de protection en faveur des puffins sont fréquemment réalisées sur toute l’île (statut d’espèces protégées, protection de certains sites de reproduction , sauvetage des oiseaux désorientés par les éclairages ).



Une stratégie de conservation en faveur de ces deux espèces est donc nécessaire afin de les protéger. Ce plan a été élaboré à l’initiative de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de la Réunion, coordinatrice du plan . Sz rédaction a été confiée à l’UMR ENTROPIE de l’Université de la Réunion, travaillant en collaboration avec la SEOR. Son financement a été assuré par la Région Réunion et s’inscrit dans le cadre des mesures environnementales associées à la construction de la Nouvelle Route du Littoral (NRL).



Les actions pour la conservation de ces deux espèces bénéficient du programme européen LIFE = ( 2014 - 2020 ), piloté par le Parc National de la Réunion et rassemblant de nombreux partenaires.