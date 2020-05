A la Une ... Un plaisantin piège les gendarmes avec une poupée gonflable bronzant sous un parasol

Drôle de surprise pour ce motard de la gendarmerie... Interpellé par la vision d'une ravissante jeune femme bronzant sur la plage de Carnon (Hérault) ce dimanche matin, et n'écoutant que son courage, il a délaissé sa moto pour se précipiter pour lui dresser une contravention de 135 euros pour non respect du confinement.



Quelle n'a pas été sa surprise en arrivant à proximité du parasol de découvrir qu'en fait de jeune femme, il s'agissait d'une poupée gonflable...



Il s'agissait en fait d'un piège tendu par un plaisantin qui s'est empressé d'immortaliser la scène et de publier la photo sur les réseaux sociaux où elle fait depuis la joie des internautes...