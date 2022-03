La grande Une Un pilote de paramoteur et son passager tombent à l'eau

​Plus de peur que de mal pour les deux occupants d'un paramoteur qui s'est abîmé en mer ce samedi matin derrière la barrière de corail de la côte ouest. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 19 Mars 2022 à 12:32

Un pilote de paramoteur a été contraint à un amerrissage forcé ce matin au large de la Saline-les-Bains. Il venait de perdre son moteur lorsqu'il a dû manoeuvrer pour un poser en mer.



L'ultra-léger motorisé équipé d'une voile est tombé à l'extérieur de la barrière de corail. Alertés à 8H58, tous les différents services d'assistance et de secours en mer ont été mobilisés vers la zone d'impact. "Nous ne savions pas à ce moment-là quel était l'état de santé des occupants", raconte Jean-Marc Thévenin, responsable de la station de sauvetage SNSM Saint-Gilles-Les-Bains. L'un de ses équipages était en exercice ce samedi matin dans les parages avant d'être dérouté vers cet accident, ce qui leur a fait gagner quelques minutes dans leur intervention.



Les occupants ramenés sur la plage par les MNS



Les premiers à arriver sur les lieux étaient les MNS de l'Hermitage. C'est eux qui ont récupéré le pilote et son passager. A leur arrivée sur zone, ils ont trouvé le pilote et son ami sains et saufs. Ces derniers ont été immédiatement acheminés vers la plage et le poste des maîtres-nageurs sauveteurs à bord de jet-ski. Le pilote, très expérimenté, et son passager avaient décollé de la plateforme ULM de la Saline-les-Bains.



Les bénévoles de la SNSM et les hommes-grenouille de la brigade nautique du SDIS sont arrivés quelques minutes après pour récupérer l'appareil abîmé. Après avoir accroché des bouées pour faire flotter la nacelle et les roues de l'aéronef, les bénévoles de la SNSM ont remorqué à faible allure le paramoteur jusqu'au port de Saint-Gilles. La vedette Vincent Bosse de la SNSM est arrivé à quai à 12H15.



Il reviendra aux gendarmes des transports aériens (BGTA) de Sainte-Marie d'enquêter sur cet accident aérien.