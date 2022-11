A la Une . Un pilote de motocross chute en voulant fuir les gendarmes

Les gendarmes de la communauté de brigades de l’Étang-Salé ont procédé ce dimanche à l'interpellation d'un individu qui roulait sur une motocross à vive allure. Comme indiqué sur leur page Facebook, l'individu devra s'expliquer devant la justice. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 11:16

"Le dimanche 06 novembre 2022 à 08h50, les militaires de la COB de l’Étang-Salé aperçoivent une motocyclette de type motocross roulant à vive allure.



Le pilote de cette dernière refuse d’être contrôlé par les policiers municipaux, emprunte un sens interdit et prend la fuite à la vue des gendarmes. Ce dernier finit par chuter et se blesse légèrement, pourtant seulement équipé de claquettes.



Interpellé, les gendarmes lui relèvent de nombreuses infractions : véhicule non homologué, pneumatique arrière usagé à 80%, véhicule non assuré, défaut de plaque d’immatriculation…



Déjà connu des policiers municipaux pour la pratique de rodéo urbain, ce dernier doit être entendu sur les faits reprochés et devrait faire l’objet d’une convocation en justice."



La lutte contre les rodéos et les pousses reste une priorité de la gendarmerie dans la lutte contre l’insécurité routière. La lutte contre les rodéos et les pousses reste une priorité de la gendarmerie dans la lutte contre l’insécurité routière.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur