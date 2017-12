Un pilote d'Air Mauritius porté disparu en Malaisie

Michael Kemp est commandant de bord sur Air Mauritius. Il se trouve actuellement en Malaisie et n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 23 décembre. Et aujourd’hui, mardi 26 décembre, il ne s’est pas présenté à l’embarquement pour son retour à Maurice sur le vol MK 647, alors qu'il devait voyager comme simple passager.Selon le journal Lexpress.mu , Air Mauritius serait en contact permanent avec la famille du disparu et lui apporte tout le soutien nécessaire.Des démarches ont aussi été enclenchées avec la police malaisienne qui a lancé des recherches en vue de retrouver le pilote disparu.