Un piéton mortellement fauché cette nuit dans le secteur de Mon Caprice

Terrible drame la nuit dernière sur la quatre-voies entre Saint-Pierre et Le Tampon dans le secteur de Mon Caprice. Pour des raisons encore troubles, un piéton a été mortellement percuté par un véhicule. Malgré l'intervention rapide des secours et une prise en charge sur place, le piéton n'a malheureusement pas survécu à ses blessures Par NP - Publié le Jeudi 15 Juin 2023 à 07:29

Cet accident avait provoqué la fermeture de la circulation pour faciliter l'accès des secours et une déviation avait été mise en place par les bretelles d'entrée et de sortie de la station-service.