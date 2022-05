La grande Une Un piéton mortellement fauché à Sainte-Marie

Un homme est décédé ce mardi soir après avoir été percuté par une voiture dans le secteur de ravine des Figues à Sainte-Marie. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 19:35

Un piéton a été percuté par une voiture ce mardi en début de soirée à Sainte-Marie. L'accident s'est produit peu après 18H30. En attendant les pompiers et les urgentistes du SMUR, un passant a pratiqué les massages cardiaques pour tenter de maintenir en vie la victime.



Arrivés sur les lieux vers 18H50, les secouristes ont pris le relais mais l'effort combiné de ce passant ayant pratiqué les premiers gestes de secours et celui des urgentistes n'a pas suffi. Le piéton a été déclaré décédé sur place. Il était âgé de 69 ans.





Cet accident dans ce secteur survient après celui du 21 avril, lui aussi survenu la nuit, où une



Il s'agit déjà de la deuxième victime sur les routes réunionnaises depuis le début de ce mois de mai. Dimanche dernier 1er mai, L'accident s'est produit sur la route menant vers le quartier de la Ressource dans les hauts de Sainte-Marie, secteur ravine des Figues. L'absence de trottoir sur ce secteur rend difficile le passage en toute sécurité des piétons. La route a dû être fermée le temps de l'intervention des secours.Cet accident dans ce secteur survient après celui du 21 avril, lui aussi survenu la nuit, où une violente collision s'était produite entre une voiture et un autocar Il s'agit déjà de la deuxième victime sur les routes réunionnaises depuis le début de ce mois de mai. Dimanche dernier 1er mai, un piéton qui marchait dangereusement sur la quatre voies de Saint-André avait été percuté de plein fouet par un véhicule.