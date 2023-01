A la Une . Un piéton fauché mortellement sur la quatre voies Saint-Pierre Tampon

Vers 5h30 ce dimanche 1er janvier 2023, un choc voiture contre piéton s'est déroulé sur la RN3 dans le sud de l'île. Par LG - Publié le Dimanche 1 Janvier 2023 à 06:43





Un peu plus tôt du côté de Sainte-Rose, un autre accident de la route mortel s'est produit avec Le choc n'a laissé aucune chance à un piéton dans le sens montant de la quatre voies entre Saint-Pierre et le Tampon. L'accident s'est produit juste avant la sortie les Casernes.Un peu plus tôt du côté de Sainte-Rose, un autre accident de la route mortel s'est produit avec un lourd bilan de deux morts