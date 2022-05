La grande Une Un piéton fauché mortellement par un bus à Sainte-Marie

Un bus a renversé un piéton à Sainte-Marie peu avant 18h30 ce jeudi soir. Les médecins du Service mobile d'urgence et de réanimation ont prodigué un massage cardiaque à la victime mais les premiers secours n'ont pas suffi. La victime de ce choc a été déclarée décédée sur le lieu de l'accident. Elle était âgée de 71 ans et habitait Sainte-Marie. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 19:22

Une nouvelle victime de la route est à déplorer en ce début de mois de mai. Il s'agit déjà de la troisième victime depuis dimanche dernier. Toutes sont des piétons.





Il s'agit de la 18ème victime sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année.



Mardi soir, dans le secteur de ravine des Figues cette fois mais toujours dans cette même ville de Sainte-Marie, Un septuagénaire a été percuté par un bus ce jeudi soir à Sainte-Marie, à hauteur du cimetière. Malgré les efforts des pompiers et des urgentistes du SMUR, la victime est décédée des suites de ses blessures. Le piéton fauché mortellement habitait Sainte-Marie et avait 71 ans.Il s'agit de la 18ème victime sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année.Mardi soir, dans le secteur de ravine des Figues cette fois mais toujours dans cette même ville de Sainte-Marie, un piéton avait déjà perdu la vie en marchant sur la voie publique . La victime était âgée de 69 ans.