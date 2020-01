La grande Une Un photographe réunionnais visé par des dizaines de témoignages d’agression sexuelle Les témoignages anonymes ont fait le tour d’instagram ce vendredi 31 janvier. Âgées parfois de seulement 14 ans, ces jeunes femmes auraient toutes été victimes d’un photographe peï, qui n’hésite pas à les intimider ou à faire du chantage pour obtenir ce qu’il veut : un rapport sexuel, avec une préférence pour leurs pieds.

"Il a pris de force mes pieds pour les mettre sur son sexe", "il m’a demandé de le branler avec mes pieds", ou encore "il m’a menacé de ne pas m’envoyer les photos de mon shooting si je ne lui envoyais pas des photos de mes pieds", voilà le genre de témoignages qui circulent par dizaines depuis ce matin sur Instagram.



Certaines de ces victimes présumées disent être âgées de moins de 15 ans au moment des faits. Elles ont répondu à l’appel en ligne d’une mannequin locale, qui semble être à la recherche de témoignages pour confondre le photographe pervers présumé.



Le mis en cause est lui aussi présent sur le réseau social où il compte plus de 14.000 followers. Il a notamment photographié une ancienne Miss Réunion, et semble spécialisé dans les clichés de jeunes femmes.