Un peu de distraction

Bon !



On me dit que cette histoire de génétique et d’ancêtres n’est pas très gaie pour un soir de réveillon .

C’est vrai !



Essayons donc de concilier l’utile et l’agréable



Je vous propose un jeu très divertissant auquel s’adonnait Victor Hugo durant son exil à Babylone , pardon je voulais dire à Guernesey .



Une séance de spiritisme peut vous faire agréablement attendre la cuisson de la dinde .



Ça fonctionne pas tout le temps mais faut voir la chose sous l’angle de l'excitation, de la peur, de la montée d'adrénaline et assez souvent des fous rires aussi ..



Je déconseille ce jeu à ceux qui habitent dans une maison . Imaginez que les esprits ne veuillent plus partir , vous seriez obligés de vos procurer une ordonnance d’expulsion et , parole d’expert , pendant les vacances judiciaires c’est pas facile à obtenir.



L’idéal c’est d’aller à l’extérieur , près de la piscine du Barachois par exemple , en face de la stèle à la mémoire de Jasmin et Gédéon.



Normalement, la technique du "Ouija" est l'une des seules qui permettent aux esprits de se manifester de façon intelligible .



Ce qu'il vous faut :



- un scrabble dont les lettres permettront aux esprits muets de dialoguer avec vous

- un briquet ; - un petit verre ;

- des bougies noires ; - de l'encens .



Comment doit se passer l'invocation ?



Posez chacun et chacune un doigt au dessus du verre et appelez les esprits, comme ceci :



"Esprit, êtes vous là, si vous êtes là, manifestez- vous.".



Continuez à les appeler à plusieurs reprises.



Si , au bout d’une heure et de 66 invocations , ni les grands-mères , ni les ancêtres ne se manifestent et si vous entendez la sirène des pompiers ou des flics, il n’est pas impossible que ce soit pour vous.



Cinq recommandations :

- inutile de venir ni avec votre livret de famille ni avec un certificat du notaire ; - la volonté est primordiale pour réussir l'invocation ; il faut y croire fermement ;

- soyez patients lorsque vous posez des questions, évitez toute agressivité dans l’expression ;

- ne vous découragez pas si vous n'avez pas de résultats. Contentez vous le cas échéant.

- la mairie peut prêter les bougies et l’encens



Joyeuses fêtes aux esprits et à ceux qui n’en ont pas aussi.