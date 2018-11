Un peu d'humour dans ce monde de brutes...

On connait la capacité des Réunionnais à se moquer de tout et de tout le monde. On appelle ça le moucatage...



Depuis quelques jours, la rumeur circule que Jean-Paul Virapoullé se serait caché à l'arrière d'une ambulance pour rejoindre Gillot.



Vrai ou faux? Impossible de le savoir. En tout cas, la rumeur court, court...



Un petit malin anonyme en a en tout cas profité pour réalisé un photo-montage amusant.



Suffisamment pour que nous ayons envie de le partager avec vous...